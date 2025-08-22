Corriere dello Sport: “Cagliari: Shpendi. Berardi, rinnovo a vita col Sassuolo Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il mercato di Serie A continua a muoversi a ritmo serrato. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce ha annunciato l’acquisto di Jamil Siebert dal Fortuna Düsseldorf per 4,5 milioni di euro più bonus. Difensore tedesco classe 2003, nazionale Under 21, il giocatore è arrivato ieri in Puglia per le visite mediche e la firma del contratto. Già seguito in passato da Pisa e Torino, Siebert rappresenta un investimento importante per i salentini. Adesso le attenzioni di Corvino si spostano sull’attacco: contatti avviati con Milutin Osmajic, ma l’obiettivo principale resta Nikola Stulic dello Charleroi. Il serbo, 23 anni, è in cima alla lista dei desideri, anche se ha chiesto tempo per valutare altre proposte.

Cagliari e Parma, intrecci di mercato

Secondo quanto evidenziato dal Corriere dello Sport, il Cagliari è molto attivo. Ceduto Roberto Piccoli alla Fiorentina, i rossoblù hanno riallacciato i contatti con Cristian Shpendi del Cesena e restano vigili su Anass Salah-Eddine. Per sostituire Nadir Zortea, il preferito resta Marco Palestra, mentre è arrivata l’ufficialità della cessione di Marko Rog al Fatih Karagümrük dopo cinque stagioni in Sardegna.

Il Parma ha invece chiuso per il difensore argentino Mariano Troilo dal Belgrano, ma resta alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Matija Frigan. Nel mirino, riferisce ancora il Corriere dello Sport, ci sono Lucas Beltran, seguito anche da Cska e River, oltre ai nomi di Andrea Belotti, Patrick Cutrone e Alberto Cerri.

Sassuolo, Berardi fino al 2029

Il Sassuolo ha blindato la sua bandiera. I neroverdi hanno annunciato il rinnovo di Domenico Berardi fino al 2029. Nel comunicato ufficiale il club ha celebrato il legame dell’attaccante, in squadra dal 2011, con la maglia emiliana. Contestualmente è arrivato anche Aster Vranckx dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Restano calde le piste che portano a Pasquale Mazzocchi del Napoli e a Hans Nicolussi Caviglia, che piace a diversi club.

Verona, Cremonese e addio Jankto

Colpo in difesa per il Verona, che ha ufficializzato l’arrivo di Victor Nelsson dal Galatasaray, reduce dal prestito alla Roma. La Cremonese ha invece annunciato due nuovi innesti: Martin Payero e Antonio Sanabria. I grigiorossi restano in attesa della decisione di Andrea Colpani del Monza, seguito da diverse società. A sorpresa, infine, il calcio italiano saluta Jakub Jankto: il centrocampista ceco ha annunciato il ritiro, spiegando di voler dedicare più tempo a suo figlio dopo troppi infortuni.