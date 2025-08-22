Bedin: «Una Lega B più efficiente e vicina ai club»

Alla vigilia della nuova stagione cadetta, l’ottava consecutiva con il marchio BKT, il presidente di Lega B Paolo Bedin ha tracciato le linee guida dell’annata 2025-26 incontrando i media. Come riportato dal Corriere dello Sport, i numeri confermano la crescita del torneo: il 28% dei calciatori in campo è Under 23, gli abbonati complessivi hanno superato quota 100.000 e la fanbase social della Serie B ha oltrepassato gli 8 milioni di followers.

Nuova organizzazione e obiettivi

Il Corriere dello Sport sottolinea anche la nuova struttura organizzativa della Lega, ridisegnata in dieci aree con due figure apicali: il segretario generale Gabriele Nicolella e il direttore Marketing, Commerciale, Media e Comunicazione Fabio Guadagnini. «L’obiettivo – ha dichiarato Bedin – è quello di creare una Lega efficiente, ricca di competenze, più vicina ai club e in grado di leggere e intercettare le dinamiche di mercato».

Diritti tv e sviluppo del prodotto

Bedin ha definito la prossima edizione «un torneo avvincente, con un mix di squadre storiche e nuove realtà». Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente ha ringraziato proprietà, sponsor e partner tecnici, rimarcando il ruolo del Title Sponsor BKT e di Kappa. Sul fronte dei diritti tv, ha chiarito: «La Lega deve anticipare i tempi e non subirli. Lavoreremo al fianco di DAZN, nostro licenziatario, per potenziare visibilità e prodotto. Allo stesso tempo investiremo sul nostro canale LaB Channel, distribuito su Amazon Prime».

Giovani e sostenibilità

Accanto ai numeri positivi sul fronte dei giovani, Bedin ha evidenziato la necessità di riattivare i flussi di calciatori tra Serie A, B e C: «Servono strumenti concreti per incentivare la crescita e lo scambio di talenti». Non è mancato un passaggio sulla sostenibilità economica: «Occorre una gestione equilibrata delle risorse e un dialogo costante con le altre leghe e con tutte le componenti del sistema».

Lotta alla pirateria

Infine, in occasione della 1ª e 2ª giornata, la Lega B lancerà una campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva. L’iniziativa, evidenzia il Corriere dello Sport, sarà realizzata in collaborazione con la Lega Serie A e, per la prima volta, coinvolgerà anche i campi della Lega Pro.