Corriere dello Sport: “Bastoni e Mancini in dubbio per l’Irlanda”

L’Italia arriva all’appuntamento decisivo con più dubbi che certezze, ma con uno spirito che resta intatto. Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il segnale che arriva da Coverciano è chiaro: nessuno intende tirarsi indietro, neanche davanti alle difficoltà. Lo sottolinea lo stesso Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, evidenziando come il gruppo azzurro sia compatto nonostante l’emergenza.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, diversi giocatori si sono presentati al raduno anche in condizioni non ottimali. Bastoni convive con un problema alla tibia, Mancini è alle prese con un fastidio al polpaccio, mentre resta da monitorare anche la situazione di Di Lorenzo, fermo ormai da settimane. Un quadro che, come ribadisce ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, complica i piani di Gattuso proprio nel reparto più fragile.





Il ct proverà a trasmettere fiducia e coraggio al gruppo, ma le difficoltà difensive non sono una novità. I numeri parlano chiaro: dodici gol subiti nelle qualificazioni, il peggior dato tra le prime dei gironi europei. E ora, come sottolinea Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il rischio concreto è quello di dover reinventare completamente la linea arretrata.

In questo contesto, qualche segnale positivo arriva dall’estero: Calafiori ha ritrovato il campo nella finale di Carabao Cup, mentre Donnarumma ha rifiatato restando in panchina. Ma l’emergenza resta, con Mancini e Bastoni ancora in dubbio e una difesa che, al momento, vedrebbe protagonisti Scalvini, Buongiorno e Calafiori.

A fare da collante ci pensa lo spirito del gruppo. Buffon, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha lanciato un messaggio chiaro: “È il momento del verdetto, questi 120 giorni sono serviti per creare un’intesa profonda con i ragazzi. Ci può essere scetticismo, tocca a noi dare un segnale. La gente ci trasmetterà energia”. Parole riportate da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport che testimoniano la fiducia nell’ambiente azzurro.

Sul fronte offensivo, qualche certezza in più: Tonali dovrebbe essere disponibile, mentre Kean e Raspadori hanno stretto i denti pur di rispondere alla convocazione. Anche Scamacca, nonostante l’infortunio, ha voluto essere presente. Segnali di appartenenza che, come evidenziato da Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, rappresentano forse la vera forza di questa Nazionale.

L’Italia si prepara così alla sfida con l’Irlanda del Nord tra difficoltà e determinazione. Perché, al di là degli infortuni, il gruppo sembra aver ritrovato qualcosa di fondamentale: la voglia di esserci, a ogni costo.