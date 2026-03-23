Alvini contro tutti. Il punto di giornata in Serie B

Il Frosinone non è una sorpresa, ma il frutto di una costruzione lucida e progressiva. Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, «nessuno vince per caso e da solo», un concetto che sintetizza perfettamente il percorso dei ciociari. Ancora Tullio Calzone, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come il merito, nel calcio, finisca quasi sempre per premiare chi ha avuto il coraggio e la capacità di organizzarsi per osare.

Il successo al Druso ha rilanciato con forza le ambizioni di promozione diretta: un colpo pesante che, come racconta Tullio Calzone per il Corriere dello Sport, certifica la maturità di una squadra che da tempo ha dimostrato di possedere tutte le qualità necessarie per competere ai massimi livelli della Serie B. Sempre Tullio Calzone sul Corriere dello Sport sottolinea come quella attuale sia una delle stagioni più esaltanti nella storia recente del club frusinate.





I numeri parlano chiaro e rafforzano la narrazione: 1844 minuti trascorsi tra le prime due della classifica e ben 2876 in zona playoff, il dato più alto tra tutte le squadre del campionato. Numeri che, come ribadisce Tullio Calzone del Corriere dello Sport, testimoniano continuità e solidità. E ancora, per 513 minuti il Frosinone è stato da solo in vetta, segnale evidente di una leadership non episodica.

Il modello Frosinone non si limita al campo. La crescita è strutturale, sostenuta da infrastrutture moderne e da una gestione virtuosa della famiglia Stirpe. Come evidenzia ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, il club rappresenta oggi un esempio di equilibrio economico-finanziario in un sistema calcistico spesso in difficoltà.

A rendere il progetto ancora più interessante è la valorizzazione dei giovani, cresciuti internamente o rilanciati da Alvini. Talenti che garantiscono qualità e sostenibilità, contribuendo a un’identità di gioco brillante e coinvolgente. Non a caso, il Frosinone è anche una squadra che diverte, capace di conquistare il pubblico con un calcio propositivo.

Tra i meriti più recenti, spicca la vittoria contro il Südtirol, un tabù finalmente abbattuto, e il successo contro l’esperto Castori. Ma il vero valore aggiunto resta la guida tecnica: il “mago di Fucecchio”, protagonista assoluto di questa stagione, ha saputo riportare la squadra in piena corsa per la promozione diretta, agganciando il secondo posto e tenendo testa a realtà come Venezia e Monza.

Infine, un dato tutt’altro che scontato: il +4 sul Palermo, margine costruito con continuità e determinazione, che rafforza ulteriormente le ambizioni di un Frosinone sempre più credibile nella corsa alla Serie A.