Corriere dello Sport: “Avanza Verre. Le probabili formazioni di Palermo-Mantova”

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport oggi in edicola, il Palermo si trova di fronte a un bivio: cancellare le paure delle rimonte subite e ritrovare fiducia oppure rischiare di complicare ulteriormente la corsa ai playoff. La squadra di Dionisi, reduce dal pareggio amaro contro lo Spezia, deve dimostrare di aver imparato dagli errori e di poter gestire meglio i momenti critici della partita. Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre il peso delle assenze in casa Palermo: Nikolaou, Henry, Insigne e Di Mariano non saranno della partita, limitando le rotazioni di Dionisi. In un momento cruciale della stagione, i rosanero dovranno dimostrare di saper reagire e trovare una vittoria che darebbe slancio in chiave playoff.