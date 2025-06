Corriere dello Sport: “Atalanta su Ricci. Ora Baroni vuole Baschirotto, tutte le trattative del giorno in Serie A”

L’Atalanta muove i primi passi verso la prossima stagione e lo fa puntando il mirino su uno dei centrocampisti italiani più promettenti: Samuele Ricci. Il classe 2001 del Torino è finito nel radar della Dea, che ha iniziato a raccogliere informazioni sulla sua situazione contrattuale e valutativa. Come scrive Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’eventuale arrivo di Ricci troverebbe il pieno gradimento di Ivan Juric, che lo conosce bene dai tempi granata. La possibile partenza di Ederson, finito nei desideri dell’Al-Hilal, ha spinto la dirigenza bergamasca a muoversi per tempo, considerando che la valutazione del giocatore si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

La Dea tra Ricci e Frendrup, ma il Benfica incombe

Accanto al nome di Ricci, a Bergamo piace molto anche Morten Frendrup. Il danese del Genoa è uno dei profili più seguiti sul mercato, ma la concorrenza è agguerrita: il Benfica si è inserito con decisione e potrebbe formulare presto un’offerta concreta. Come sottolineato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Genoa aveva già respinto tentativi a gennaio, ma l’estate si preannuncia rovente per il centrocampista scandinavo.

Intanto il Como accelera per Martin Baturina. Il talento croato della Dinamo Zagabria ha già dato il proprio assenso al trasferimento e i lariani puntano a chiudere rapidamente l’accordo. La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi tra i 22 e i 25 milioni di euro. Dopo l’intesa col giocatore, i contatti tra i club si sono intensificati in queste ore: l’obiettivo è chiudere in anticipo per evitare aste o inserimenti esterni.

Torino, casting rinforzi per Baroni

Sul fronte Torino, il nuovo tecnico Marco Baroni ha tracciato la linea. L’allenatore conosce bene Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, reduce da un’esperienza positiva alla Fiorentina. Valutato circa 10 milioni, è uno dei profili che più convincono il tecnico ex Lecce, che pensa anche a Federico Baschirotto, altro suo ex pupillo. La missione è chiara: riportare i granata a lottare per l’Europa.

Vieira confermato a Genova, il Pisa cerca un tecnico

Il Genoa ha confermato ufficialmente Patrick Vieira fino al 2027 con relativo adeguamento contrattuale. L’ex centrocampista francese, come racconta ancora Eleonora Trotta sulle pagine del Corriere dello Sport, ha già fornito le prime linee guida per il mercato, tra cui la volontà di trattenere Maxwel Cornet, attualmente in prestito dal West Ham.

A Pisa, invece, è tempo di casting per la panchina. Il club neopromosso ha sondato diversi profili: da Alberto Gilardino a Domenico Tedesco, passando per Mark Van Bommel e Marco Giampaolo. Paolo Zanetti, accostato anche lui, ha però ribadito l’intenzione di rimanere a Verona, dove ha appena centrato la salvezza. La decisione finale spetterà al presidente Giuseppe Corrado.

Radu verso la Spagna

Capitolo portieri: Ionut Radu, reduce dalla retrocessione con il Venezia, ha ricevuto un’offerta dal Celta Vigo. L’ex Inter potrebbe così ripartire dalla Liga dopo un’annata complicata in Serie B.

Le manovre di mercato sono appena cominciate, ma i nomi in ballo — Ricci, Frendrup, Folorunsho, Baturina — raccontano di un’estate già in fermento. E come rimarca Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, le strategie dei club sono sempre più anticipatrici, in un contesto dove farsi trovare pronti è la prima vera vittoria.