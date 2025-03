Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. Salernitana, numeri in chiaroscuro”

La Salernitana si presenta alla sosta con un bilancio difensivo solido, ma con molte difficoltà in fase offensiva. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, i granata vantano la terza peggior produzione offensiva della Serie B, con sole 27 reti segnate, facendo meglio soltanto di Cosenza (25) e Cittadella (23). Tuttavia, la squadra di Breda può contare sulla seconda miglior difesa tra le formazioni in lotta per la salvezza, con 39 gol subiti, dietro solo alla Reggiana (36).

Il miglioramento nel reparto arretrato è testimoniato anche dai numeri: quattro clean sheet nelle ultime sette partite. Tuttavia, la difficoltà offensiva è altrettanto evidente: appena due gol realizzati nelle ultime quattro gare, e una crisi ancora più marcata tra gli attaccanti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Alberto Cerri non segna dal 18 gennaio (Salernitana-Reggiana 2-1), mentre Raimondo è andato in gol una sola volta, il 2 febbraio contro la Cremonese (1-0). Il giovane attaccante ha inoltre giocato appena 24 minuti nelle ultime quattro giornate. Anche Wlodarczyk, convocato dall’Under 21 polacca, è finito ai margini, mentre Simy è stato chiamato solo una volta da Breda, disputando venti minuti contro il Carrarese.

Rilanciare Raimondo per la salvezza

La Salernitana ha bisogno di ritrovare i gol per puntare alla salvezza. Recuperare Raimondo diventa fondamentale, soprattutto considerando che a Bari l’ex Ternana non è stato neanche impiegato nel secondo tempo. Il Corriere dello Sport sottolinea come il giovane attaccante abbia vissuto un impatto difficile con il campionato di Serie B dopo la breve parentesi in A con il Venezia. Lo scorso anno, sotto la guida di Breda alla Ternana, Raimondo aveva segnato 9 reti e fornito 1 assist in 38 presenze, dimostrando di poter essere un riferimento offensivo.

Breda, interpellato sulla scelta di non sostituire Cerri con Raimondo a Bari, ha spiegato: «Alberto, anche quando è stanco, tiene palla e aiuta la squadra. L’idea era quella di entrare in area con altri giocatori come Soriano e Zuccon, sfruttando la superiorità nelle zone intermedie con Verde e Soriano». Tuttavia, Cerri tende a sacrificarsi molto nel pressing e spesso arriva poco lucido negli ultimi metri: per questo, secondo il Corriere dello Sport, sarà fondamentale trovare il modo di rilanciare Raimondo nelle prossime partite.

La ripresa degli allenamenti e gli assenti per le nazionali

La Salernitana riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio al Mary Rosy. Dopo la sosta, nella sfida contro il Palermo, tornerà a disposizione Bronn dopo la squalifica, mentre resteranno da valutare le condizioni di Caligara e Jaroszynski. Il Corriere dello Sport riporta che mancheranno quattro nazionali: Bronn (Tunisia), Stojanovic (Slovenia), Wlodarczyk (Polonia U21) e Lochoshvili (Georgia).

Il finale di stagione si preannuncia delicato per i granata, che dovranno migliorare la fase offensiva per conquistare punti pesanti nella corsa salvezza.