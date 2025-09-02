Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol travolgente sulla Samp. Castori sorride e punta già al Palermo”

Un avvio di stagione convincente per il Südtirol, che dopo il pari di Catanzaro ha travolto la Sampdoria con un netto 3-1 al Druso. Come evidenzia Marco Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, la squadra di Castori non sarà forse la più tecnica della Serie B, ma ha già mostrato grinta, condizione atletica e capacità di sfruttare ogni occasione. I tre gol segnati nel primo tempo, a fronte di quattro tentativi liguri finiti nel vuoto, testimoniano l’aggressività e la concretezza dei biancorossi.

«Sono contento perché siamo partiti forte e abbiamo tenuto alto il ritmo – ha dichiarato Fabrizio Castori –. Dopo il pareggio di Catanzaro la prestazione era giusta, bisognava insistere», riporta ancora Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige.

Con quattro punti nelle prime due giornate, il Südtirol può guardare con fiducia al futuro. La sosta servirà a recuperare gli infortunati Merkaj, Zedadka e Veseli, oltre a inserire il nuovo arrivato Davide Mancini, difensore classe 2005 prelevato in prestito dal Campobasso. Un innesto arrivato per colmare la partenza di Giorgini, ceduto alla Juve Stabia.

Il tecnico insiste sulla continuità: «Considero questa una prosecuzione delle 22 gare della scorsa stagione. Abbiamo dato seguito al nostro metodo di lavoro», ha spiegato Castori al Corriere dell’Alto Adige.

La società, come sottolinea Vigarani sul Corriere dell’Alto Adige, ha preferito intervenire solo sul necessario, mantenendo il blocco che lo scorso anno aveva già trovato intesa con l’allenatore marchigiano. L’obiettivo ora è tenere alta l’attenzione durante la pausa: «Non allenteremo nulla – ha garantito Castori –. Continueremo con un lavoro intenso, indipendentemente dal calendario».

Per non perdere ritmo, sabato al Druso è in programma un’amichevole di prestigio contro gli austriaci del WSG Tirol. Un altro banco di prova prima delle sfide più impegnative contro Palermo e Frosinone.