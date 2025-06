Corrado: «Inzaghi scottato dalla A, ma abbiamo già l’alternativa»

l presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, per fare chiarezza sul futuro della panchina nerazzurra e sulle prospettive di mercato in vista della nuova stagione in Serie A.

Parlando del tecnico Filippo Inzaghi, Corrado ha confermato le incertezze del momento:

«Abbiamo finito l’anno senza pensare a un cambio in panchina, ma siamo sempre disponibili verso i nostri tesserati, soprattutto se non se la sentono di affrontare un campionato che conoscono meno. Inzaghi ha manifestato l’incertezza di affrontare la Serie A, visto che per quattro volte è rimasto scottato. Oggi non riuscirei a commentare il suo addio perché non è ufficiale».

Il presidente ha poi sottolineato l’importanza della stabilità societaria e la disponibilità a trovare soluzioni condivise:

«Nel giro di tre anni abbiamo cambiato tre direttori sportivi perché avevano ambizioni e progetti diversi. La forza di una società è nell’organizzazione. Se le strade con Inzaghi dovessero separarsi, abbiamo già l’alternativa. Gilardino è un bravissimo allenatore, così come altri profili che abbiamo considerato».

Zerbin nome caldo, ma niente prestiti

Corrado ha anche parlato dei possibili movimenti di mercato e del rapporto con il presidente del Napoli:

«De Laurentiis? Ci ho mangiato insieme a Parma qualche giorno fa, ma vi giuro che non abbiamo parlato di calciatori. Non sarebbe stato il posto giusto, c’erano anche altre persone».

Infine, il numero uno nerazzurro ha fatto il nome di un possibile obiettivo:

«I giocatori del Napoli che interessano al Pisa sono tanti. Forse Zerbin farebbe al caso nostro. Ci piaceva già dai tempi della Pro Vercelli, lo seguiamo da anni. Ma noi siamo sempre riluttanti a prendere giocatori in prestito».