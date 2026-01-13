Coppa Italia: Torino avanti 1-0 sulla Roma dopo i primi 45
All’Olimpico, va al riposo in vantaggio per 1-0 il Torino nel match valevole per gli ottavi di finale contro la Roma. Prima frazione di gioco con poche emozioni, con gli ospiti che riescono a sbloccare il risultato nel finale di tempo.
Dopo una prima fase di studio tra le due squadre, al 29′ ci prova la Roma a portarsi avanti: Rensch trova El Shaarawy a centro area, gran controllo dell’italo-egiziano che prova poi lo scavetto per superare Paleari ma manda di poco alto.
Sei minuti più tardi arriva però il vantaggio dei granata: da fuori area ci prova Adams con un potente destro da fermo, che trova l’angolino su cui Svilar non arriva e gela l’Olimpico, permettendo alla formazione di mister Baroni di andare al riposo in vantaggio per 1-0.