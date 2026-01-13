Sampdoria, fatta per Viti e Bota

Inarrestabile sul mercato la Sampdoria, che mette a segno un doppio colpo da mettere a disposizione di mister Gregucci. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha chiuso l’operazione Mattia Viti: trovato l’accordo con il Nizza con la formula del prestito.

L’altro colpo riguarda il centrocampista, classe 2008, Alexandru Bota. Secondo quanto riportato da Primasport.ro, i blucerchiati avrebbero chiuso la trattativa con l’Universitatea Cluj per portare a Genova il giovane talento. Il giocatore ha collezionato soltanto tre presenze in questo inizio di campionato e adesso si prepara all’approdo il Liguria.