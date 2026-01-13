Juve Stabia, tutto fatto per l’arrivo di Dalle Mura dal Cosenza

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Mette a segno un importante colpo di mercato la Juve Stabia, da mettere a disposizione di mister Abate. Dopo il ritorno di Giacomo Stabile all’Inter, il club campano ha trovato il suo sostituto.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, si tratterebbe di Christian Dalle Mura del Cosenza. Il difensore firmerà un contratto con le vespe di un anno e mezzo, con l’accordo tra le parti che è previsto in serata. Manco dunque soltanto l’ufficialità per l’arrivo del classe 2002 nel campionato cadetto.

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

