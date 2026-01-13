Avellino, nel mirino van Hooijdonk del Bologna
In vista della seconda metà di stagione, si muove sul mercato l’Avellino per rinforzare la rosa a disposizione di mister Biancolino. I biancoverdi, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, avrebbero messo nel mirino il centravanti del Bologna, Sidney van Hooijdonk
L’olandese in passato ha già calcato i campi di Serie B, vestendo la maglia del Cesena con cui ha collezionato 15 presenze senza mettere segno neanche un gol. Attualmente in forze al NAC Breda, il classe 2000 potrebbe dunque tornare nel campionato cadetto.