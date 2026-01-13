Entella, UFFICIALE: arriva Cuppone dal Cerignola

Gennaio 13, 2026

Mette a segno un colpo dalla Serie C l’Entella. I biancocelesti, attraverso una nota tramite i propri profili, hanno ufficializzato l’arrivo dall’Audace Cerignola dell’attaccante, Luigi Cappone. Il classe 97′ arriva in nel club ligure a titolo definitivo.

Di seguito il comunicato del club:

“Luigi Cuppone è un nuovo giocatore dell’Entella. L’attaccante si trasferisce a Chiavari a titolo definitivo dall’Audace Cerignola. Il giocatore pugliese vanta una lunga carriera tra Serie C e Serie B, con 78 gol realizzati in 252 presenze tra i professionisti. In questa prima parte di stagione, con la maglia del Cerignola, tra campionato e Coppa Italia, Cuppone ha messo a referto 21 presenze condite da 6 gol. Benvenuto a Chiavari, Gigi!”.

