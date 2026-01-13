Spezia, salta la trattativa per Pedro Mendes

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 13, 2026

Sfuma definitivamente la trattativa tra lo Spezia e il Modena per portare Pedro Mendes in bianconero. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il calciatore, non essendo convinto della destinazione, ha chiuso al trasferimento in Liguria.

Lo Spezia adesso dovrà inevitabilmente virare su un altro profilo. Nel mirino dei bianconeri resta M’Bala Nzola, ma l’affare non sarà semplice, con Donadoni in attesa di un rinforzo in attacco in vista della seconda metà di stagione.

