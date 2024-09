Coppa Italia Napoli-Palermo: venduti 42.300 biglietti

Lo stadio Diego Armando Maradona sarà pieno anche giovedì sera per la gara di sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. I prezzi erano bassissimi, come da tempo capita spesso al club partenopeo, che è il club di prima fascia che pratica nettamente i prezzi più economici per i propri tifosi. Come si legge su Ilnapolista.it i sostenitori azzurri hanno risposto “presente” all’appuntamento: al momento, infatti, sono stati venduti 42.300 biglietti.

