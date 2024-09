Pioggia diminuita a Bergamo: Atalanta-Como si gioca. Fischio d’inizio alle 21:45

Ci sono le condizioni per disputare regolarmente Atalanta-Como, posticipo della quinta giornata di Serie A: dopo il sopralluogo del terreno di gioco del Gewiss Stadium, in compagnia dei capitani De Roon e Cutrone, l’arbitro Tremolada ha dato il via libera per giocare la partita. Infatti la palla ribalza in modo sicuramente più deciso rispetto a mezz’ora fa. L’orario programmato per il calcio d’inizio della gara è 21.45, anche per dare modo alle due formazioni titolari di effettuare un minimo di riscaldamento.

