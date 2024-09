Altro ribaltone a Bergamo: Atalanta-Como rinviata a domani sera

Altro ribaltone a Bergamo, dove si sarebbe dovuto giocare il match tra Atalanta e Como, posticipo della quinta giornata di Serie A. A causa della troppa pioggia piovuta sul Gewiss Stadium, la gara è stata ufficialmente rinviata e non si giocherà più stasera alle ore 21:45. L’incontro – si legge sui canali ufficiali dell’Atalanta – sarà recuperato domani, martedì 24 settembre, alle ore 20:45.

In seguito ad un nuovo sopralluogo effettuato dal direttore di gara con i due capitani, il match è stato rinviato alle ore 20:45 di domani a causa dell’impraticabilità del campo.

After a final field inspection, the game has been postponed to tomorrow at 20:45 CEST, due to… pic.twitter.com/zncd9MvCAi

