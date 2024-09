Corriere dello Sport: “Palermo, Monza e Como. Napoli: un tris per Lukaku”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui prossimi impegni del Napoli.

Romelu Lukaku è in piena fase di recupero della condizione fisica, un elemento fondamentale per il suo stile di gioco e per il sistema di Conte. Il centravanti belga, descritto come un “gigante” dal fisico imponente, sta attraversando una fase di riadattamento dopo una preparazione estiva irregolare, avendo lavorato in solitudine a Londra mentre il Napoli completava il proprio ritiro. Questo ha comportato una sorta di partenza a handicap, soprattutto in termini di ritmo e atletismo, come dimostrato nella recente partita contro la Juventus, dove ha faticato a trovare spazio e creare occasioni.

Nonostante la prova opaca contro i bianconeri, Lukaku ha già dimostrato di poter essere decisivo nelle gare precedenti contro Parma e Cagliari, segnando gol e fornendo assist. Il suo apporto è cruciale per il sistema di Conte, che lo utilizza come riferimento avanzato, capace di aprire spazi e servire i compagni, oltre a dominare fisicamente l’area di rigore.

Giovedì contro il Palermo, Lukaku probabilmente partirà dalla panchina, con Conte che opterà per un turnover ragionato. Tuttavia, l’allenatore conta su di lui per le prossime sfide in campionato, contro Monza e Como, dove Romelu dovrebbe tornare protagonista e ritrovare il ritmo necessario per guidare l’attacco del Napoli. L’obiettivo, a lungo termine, è quello di riportare i partenopei in piena forma, pronti per la marcia verso la Champions League e, magari, per raggiungere vette ancora più alte.