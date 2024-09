Corriere dello Sport: “Palermo, a Napoli Dionisi non cambia modulo e ripropone il solito 4-3-3. Turnover in difesa”

Dionisi non cambia modulo e ripropone il solito 4-3-3 Turnover in difesa

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle scelte di Dionisi in vista del Napoli.

Il modulo 4-3-3 del Palermo continua a essere al centro dei dibattiti, ma Dionisi sembra deciso a non modificarlo, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e alle assenze a centrocampo. Con Blin e Verre fuori e Gomes non al meglio per un colpo al polpaccio, la squadra si trova a corto di incontristi. Questo potrebbe spingere Dionisi a schierare dal primo minuto Saric e Vasic, che hanno dato buone risposte entrando contro il Cesena. Ranocchia potrebbe agire in una posizione più arretrata, ma l’allenatore ha espresso qualche dubbio su questa scelta tattica.

In difesa, si prospetta un cambiamento importante: la coppia centrale sarà probabilmente formata da Baniya e Ceccaroni, con Baniya che ha bisogno di minuti per migliorare la sua condizione fisica. Buttaro, che ha giocato solo pochi minuti contro il Brescia, dovrebbe essere impiegato come terzino sinistro, anche se si tratta di un adattamento. Anche in porta si prevede una rotazione: Desplanches, pur avendo dimostrato il suo valore, potrebbe lasciare il posto a Sirigu, il cui ritorno a Napoli, dopo 13 anni dall’ultima partita col Palermo, ha un significato speciale. L’ultima volta che Sirigu indossò la maglia rosanero fu nella finale di Coppa Italia del 2011 contro l’Inter, quindi il suo ritorno sarà sicuramente emozionante.