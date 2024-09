Corriere dello Sport: “Palermo, a Napoli si cambia in attacco”

La notte di Napoli stuzzica ambizioni e nostalgie, ma è evidente che l’obiettivo del Palermo resta il campionato, la partenza del quale è stata parecchio altalenante. Per cui Dionisi per giovedì progetta una rotazione funzionale, dando minutaggio a chi ha giocato meno ma anche a chi ha bisogno di completare un rodaggio, e con in testa anche la successiva trasferta di Bolzano, posticipata a lunedì. Le sedute al momento sono “blindate” al Barbera, lasciando respirare per due giorni il Centro di Torretta dove si sta intervenendo sul fondo campo. E molte scelte sulla formazione saranno comunque connesse alle disponibilità fisiche dei calciatori.

Il Palermo sembra voler bilanciare la gestione delle energie e le opportunità di crescita della squadra in vista della partita contro il Napoli. Dionisi sta progettando una rotazione che permetta a giocatori meno impiegati di trovare minutaggio, senza però trascurare la prossima sfida contro il Sudtirol. Le sedute “blindate” al Barbera indicano che l’allenatore sta lavorando in silenzio e con concentrazione sulla preparazione della squadra.

Gli esterni, in particolare Lund e Di Francesco, saranno gestiti con cautela per evitare rischi, in quanto si punta ad averli in forma per la trasferta contro il Sudtirol. Nel frattempo, Insigne, con la motivazione aggiuntiva di giocare contro il Napoli, e Le Douaron, al debutto dal primo minuto, garantiranno copertura sugli esterni. La presenza di Le Douaron sembra particolarmente interessante, anche alla luce della sua recente esperienza contro il Napoli in un’amichevole estiva, e sarà utile per valutare la sua intesa con Brunori, che cercherà di mettersi in mostra contro una squadra di alto livello.

La rotazione sarà quindi essenziale per mantenere alta la competitività della squadra su entrambi i fronti, con un occhio al campionato e alla gestione fisica dei giocatori.