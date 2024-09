Follia in Argentina: durissimi scontri in Unión de Sunchale-Gimnasia de Concepción tra tifosi e giocatori

Clamorose scende da Far West direttamente dal calcio argentino. In Unión de Sunchales-Gimnasia de Concepción sono andati in scena durissimi giocatori tra i giocatori dei padroni di casa e i tifosi della squadra ospite dopo la retrocessione in Federal A dell’Unión. Immagini che sicuramente non fanno bene al calcio e allo sport.

