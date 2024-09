Under 17: Salernitana-Palermo 1-1, gli highlights del match

La partita tra Salernitana U17 e Palermo U17 si è conclusa con un pareggio 1-1, al termine di una gara equilibrata e combattuta. La Salernitana è partita meglio, portandosi in vantaggio con un gol di Marciano dopo un’azione ben costruita sulla sinistra. Nonostante un primo tempo in cui i siciliani non sono riusciti a essere incisivi, nella ripresa il Palermo ha cambiato il ritmo e ha trovato il pareggio con una splendida conclusione da fuori area di Di Gregorio.

Ecco gli highlights del match: