Palermo C5, vittoria per 4-3 contro il Ficarazzi: i rosanero restano in vetta

Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Palermo Calcio a5 che, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un rocambolesco 4-3 sul Ficarazzi C5.

Tre punti che consentono alla compagine rosanero di restare momentaneamente in vetta alla classifica del girone A di serie C1.

PRIMO TEMPO:

Dominio totale del Palermo C5: il team guidato da coach Rizzo è letteralmente assoluto padrone del campo per tutta la prima frazione di gioco.

Formazione ospite costretta a rintanarsi nella propria metà campo subendo le continue sortite offensive dei rosanero.

Vantaggio del Palermo Calcio a5 firmato da Madonia direttamente da calcio di punizione, conclusione a giro sul secondo palo che non lascia scampo al portiere avversario.

Momentaneo 2-0 dei padroni di casa siglato da Biondo che finalizza un’ottima azione iniziata da Musso.

Il Palermo C5 gioca sul velluto e, qualche minuto dopo, cala il tris con Musso che ribadisce in rete l’assist di Biondo.

Sul finire del primo tempo il Ficarazzi C5 accorcia le distanze trovando il gol del 3-1: leggerezza dell’estremo difensore rosanero Immesi che, involontariamente, controlla male il pallone causando un autogol.

SECONDO TEMPO:

La ripresa inizia nuovamente con il Palermo Calcio a5 proiettato in avanti.

I padroni di casa, infatti, sfondano per via centrale portandosi sul 4-1, rete di Bonanno su assist di Musso.

Partita, però, tutt’altro che finita.

Da quel momento in poi, infatti, si assiste ad un’incredibile quanto inatteso black out della compagine rosanero.

Il Ficarazzi C5 prende coraggio e, negli ultimi 8 minuti, troverà per ben due volte la via della rete: gol del 4-2 e del 4-3 entrambi firmati da Prestigiacomo direttamente da tiro libero.

Il Palermo Calcio a5 chiude il match in sofferenza riuscendo fortunatamente a portare a casa i 3 punti che consentono alla squadra di coach Rizzo di restare a punteggio pieno in vetta alla classifica.

Prossimo impegno in campionato del Palermo C5 in programma sabato 28 settembre, derby in casa del Palermo Futsal Eightyniners.