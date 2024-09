Si prospetta un lungo stop per Alexis Blin, il centrocampista rosanero nella giornata di oggi si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine del bicipite femorale sinistro. Il club rosanero sui social ha voluto augurare una pronta guarigione: “Forza Alexis 💪🏼 Ti aspettiamo presto in campo”.

Continue Reading