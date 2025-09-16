Cielo e Sky TG24 passano all’HD: nuove immagini e più sport in chiaro

Da oggi Cielo e Sky TG24 sono in alta definizione. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre 2025 i due canali hanno ufficialmente completato lo switch all’HD 1080i sul digitale terrestre, garantendo una qualità d’immagine superiore e contenuti più ricchi.

Il cambiamento non richiede interventi tecnici da parte degli utenti: basta una risintonizzazione automatica. Cielo resta sul canale 26 del DTT e 19 di Tivùsat, Sky TG24 sul 50.

La grande novità arriva da Cielo, che lancia Sky Sport 24 Night, appuntamento quotidiano condotto da Leo Di Bello, Sara Benci e Marina Presello. In programma highlights delle coppe europee, analisi, interviste e collegamenti in tempo reale. Nel weekend la finestra si allarga con contributi su Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Formula 1, MotoGP, Superbike, basket ed Eurolega, senza dimenticare il tennis di Jannik Sinner.

Non solo sport: Cielo rinnova il palinsesto con cinema e serie TV cult. In arrivo prime visioni gratuite, rassegne mensili e titoli iconici come Gomorra – La serie, I Soprano e Il Trono di Spade. Primo appuntamento giovedì 18 con il film Jane Got a Gun con Natalie Portman.

Il passaggio all’HD segna così un salto storico: più qualità, più sport e più cinema in chiaro per tutti gli spettatori italiani.