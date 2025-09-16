Avellino, Tutino torna sotto i ferri. L’agente Giuffredi: «Intervento necessario, sarà out 4-6 settimane»

Brutta notizia per l’Avellino e per Gennaro Tutino. L’attaccante biancoverde dovrà nuovamente sottoporsi a un intervento alla caviglia, con tempi di recupero stimati fra le quattro e le sei settimane. A confermarlo è stato il suo procuratore, Mario Giuffredi, intervenuto ai microfoni di Contatto Sport (Prima Tivvù), spiegando nei dettagli la situazione.

«Ci tengo a chiarire – ha dichiarato Giuffredi – che Gennaro aveva già subito un’operazione di pulizia della caviglia tra gennaio e marzo scorso, quando era alla Sampdoria. Dopo la riabilitazione aveva iniziato il ritiro con i blucerchiati, ma forzando i carichi di lavoro si era reso conto di avere ancora fastidi. Con l’arrivo ad Avellino, cambiando più volte terreno di gioco e intensità, i problemi si sono accentuati».

Gli esami hanno poi rivelato che il primo intervento non aveva risolto del tutto la situazione. «Nell’operazione precedente non era stata fatta la pulizia come doveva essere – ha aggiunto il procuratore – e sono rimasti dei frammenti ossei che gli danno dolore. Per questo motivo deve sottoporsi a una nuova pulizia chirurgica».

Una tegola per l’Avellino, che aveva accolto Tutino come uomo simbolo della nuova stagione. «C’è grande rammarico – ha concluso Giuffredi – perché ci era stato detto che era tutto ok. Gennaro era arrivato con entusiasmo, ma ora bisogna fermarsi: da metà novembre in poi sarà pronto per tornare in campo e fare quello che tutti ci aspettiamo».