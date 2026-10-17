Chelsea, paura per Dibu Martinez: terribile scontro con Branthwaite, il portiere esce in barella

Momenti di grande apprensione durante la sfida tra Chelsea ed Everton. Il portiere argentino Dibu Martinez è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in barella dopo una violenta collisione con Jarrad Branthwaite, difensore della formazione avversaria.

L’episodio ha destato immediata preoccupazione, rendendo necessario l’intervento dello staff medico per soccorrere l’estremo difensore dei Blues.





Chelsea-Everton, scontro violento e sostituzione obbligata

La collisione tra Martinez e Branthwaite ha provocato momenti di tensione sul terreno di gioco. Il portiere argentino ha avuto bisogno dell’assistenza dei sanitari, intervenuti per valutare le sue condizioni dopo il duro impatto.

L’estremo difensore del Chelsea non è riuscito a proseguire la partita ed è stato trasportato fuori dal campo in barella, costringendo la formazione londinese a effettuare una sostituzione.

Attesa per gli aggiornamenti sulle condizioni

Resta adesso da capire l’entità dell’infortunio riportato da Dibu Martinez. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle sue condizioni né sugli eventuali tempi di recupero.

Si attendono aggiornamenti da parte del Chelsea per conoscere le conseguenze dello scontro e stabilire se saranno necessari ulteriori accertamenti medici.