Serie B, 7ª giornata: colpo della Carrarese contro il Modena, Entella corsara a Padova. Benevento-Vicenza 2-2, risultati e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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Si sono concluse le quattro partite delle ore 15 valide per la settima giornata di Serie B, con risultati che modificano gli equilibri della classifica. Il Modena cade sul campo della Carrarese, la Virtus Entella conquista tre punti preziosi contro il Padova, mentre Benevento e Vicenza si dividono la posta in palio. Pareggio anche tra Ascoli ed Empoli.

Il Palermo di Filippo Inzaghi resta in testa alla graduatoria con 16 punti, in attesa dello scontro diretto contro il Mantova, in programma alle 17:15.


Carrarese-Modena 2-1, gli emiliani frenano

Il risultato più significativo arriva da Carrara, dove la Carrarese supera il Modena per 2-1. Una vittoria importante per i padroni di casa, che salgono a sette punti e conquistano terreno nella parte bassa della classifica.

Il Modena, invece, resta fermo a quota 13, perdendo l’occasione di avvicinarsi alle prime due posizioni.

Benevento-Vicenza 2-2, rimonta degli ospiti

Partita ricca di emozioni tra Benevento e L.R. Vicenza, terminata 2-2. I padroni di casa, avanti di due reti, non riescono a conservare il vantaggio e vengono raggiunti dai veneti.

Il Benevento sale così a 11 punti, mentre il Vicenza raggiunge quota sei.

Padova-Virtus Entella 1-2, successo esterno dei liguri

Colpo esterno della Virtus Entella, che espugna il campo del Padova imponendosi per 2-1.

Un risultato prezioso per la formazione ligure, che sale a nove punti e guadagna diverse posizioni in classifica. Il Padova resta invece fermo a quota sette.

Ascoli-Empoli 1-1, un punto a testa

Finisce in parità anche la sfida tra Ascoli ed Empoli, con il risultato di 1-1.

I marchigiani salgono a 12 punti, mentre i toscani raggiungono quota sette. Un pareggio che permette all’Ascoli di restare nelle zone alte della graduatoria.

Serie B, tutti i risultati della 7ª giornata

Partita Risultato
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
Ascoli-Empoli 1-1
Benevento-L.R. Vicenza 2-2
Carrarese-Modena 2-1
Padova-Virtus Entella 1-2
Mantova-Palermo Oggi, 17:15
Pisa-Cremonese Oggi, 19:30
Juve Stabia-Südtirol Domani, 15:00
Cesena-Avellino Domani, 17:15
Sampdoria-Arezzo Domani, 19:30

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Punti Gare
1 Palermo 16 6
2 Mantova 14 6
3 Modena 13 7
4 Südtirol 12 6
5 Ascoli 12 7
6 Benevento 11 7
7 Avellino 10 6
8 Pisa 10 6
9 Virtus Entella 9 7
10 Hellas Verona 8 7
11 Cesena 7 6
12 Carrarese 7 7
13 Empoli 7 7
14 Padova 7 7
15 Arezzo 7 6
16 Cremonese 6 6
17 L.R. Vicenza 6 7
18 Sampdoria 4 6
19 Catanzaro 4 7
20 Juve Stabia (-4) 2 6

Classifica aggiornata dopo le gare delle ore 15 di sabato 17 ottobre. Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Palermo-Mantova, adesso la sfida per il primato

Con il Modena sconfitto a Carrara, cresce l’importanza dello scontro diretto tra Mantova e Palermo.

I rosanero, primi con 16 punti, hanno l’occasione di consolidare il primato e allungare sulle inseguitrici. Il Mantova, secondo a quota 14, può invece conquistare la vetta in caso di vittoria.

La settima giornata proseguirà alle 19:30 con Pisa-Cremonese, prima delle ultime tre gare in programma domenica.

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