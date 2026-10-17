Palermo Primavera, ritorno alla vittoria: Bennardo stende il Perugia, finisce 1-0
Torna al successo il Palermo Primavera, che supera il Perugia per 1-0 nella gara valida per la quinta giornata del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B, 2026/2027. Una vittoria importante per la formazione allenata da Stefano De Angelis, che ritrova i tre punti grazie a una rete realizzata nelle prime battute dell’incontro.
A decidere la sfida è Bennardo, a segno al 9′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol permette ai giovani rosanero di conquistare l’intera posta in palio e tornare a festeggiare un successo in campionato.
Palermo-Perugia 1-0
Marcatore: 9′ Bennardo.