Palermo Primavera, ritorno alla vittoria: Bennardo stende il Perugia, finisce 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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Torna al successo il Palermo Primavera, che supera il Perugia per 1-0 nella gara valida per la quinta giornata del campionato Primavera 2 Cisalfa Sport, Girone B, 2026/2027. Una vittoria importante per la formazione allenata da Stefano De Angelis, che ritrova i tre punti grazie a una rete realizzata nelle prime battute dell’incontro.

A decidere la sfida è Bennardo, a segno al 9′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il gol permette ai giovani rosanero di conquistare l’intera posta in palio e tornare a festeggiare un successo in campionato.


Palermo-Perugia 1-0

Marcatore: 9′ Bennardo.

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