Mantova-Palermo LIVE, diretta testuale: risultato in tempo reale, gol e aggiornamenti dal Martelli

Katia Virzì Ottobre 17, 2026
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Tutto pronto allo stadio “Danilo Martelli” per Mantova-Palermo, sfida valida per la 7ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027, in programma alle ore 17:15. Sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre, protagoniste di uno scontro diretto nelle zone alte della classifica.

Filippo Inzaghi punta sulla continuità e conferma il reparto offensivo composto da Vavassori, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Tra i pali torna Perin, mentre davanti a lui agiranno Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio alla coppia Segre-Ranocchia.


Sul fronte opposto, Francesco Modesto presenta alcune novità rispetto alle indicazioni della vigilia. Nell’undici iniziale trovano spazio Del Lungo e Kouda, mentre Ignacchiti parte dalla panchina. Confermati Bardi tra i pali e il capitano Trimboli, con Ruocco, Ilie e Bragantini tra i protagonisti del reparto offensivo.

Ecco la cronaca testuale del match:

PRIMO TEMPO

 

 

 

IL TABELLINO

MANTOVA: 22 Bardi, 5 Tomasevic, 8 Ilie, 19 Ruocco, 21 Trimboli (C), 27 Castellini, 29 Cella, 30 Bragantini, 50 Benaissa, 58 Del Lungo, 80 Kouda. A disposizione: 1 Gemello, 12 Gasparini, 6 Longonda, 9 Gliozzi, 10 Wieser, 11 Cajazzo, 17 Radaelli, 18 Keita, 25 Ignacchiti, 75 Kospo, 77 Vesentini. Allenatore: Francesco Modesto.

PALERMO: 1 Perin, 3 Augello, 5 Palumbo, 8 Segre, 9 Vavassori, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro. A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 11 Gyasi, 23 Hernani, 24 Estevez, 29 Peda, 33 Bozzolan, 36 Mazzitelli, 96 Magnani, 99 Gabrielloni. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Arbitro: Zufferli (Udine). Primo assistente: Peretti (Verona). Secondo assistente: Boato (Padova). Quarto ufficiale: Zanotti (Rimini). VAR: Pezzuto (Lecce). AVAR: Del Giovane (Albano Laziale)

MARCATORI:

NOTE:

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