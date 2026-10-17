Mantova-Palermo, Bardi: «Affrontiamo una squadra forte, ma daremo tutto per conquistare punti»

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Mantova-Palermo, il portiere biancorosso Bardi è intervenuto ai microfoni di DAZN, presentando la sfida contro la formazione allenata da Filippo Inzaghi.

L’estremo difensore del Mantova ha sottolineato l’importanza del lavoro settimanale e della preparazione della squadra guidata da Francesco Modesto: «In settimana seguiamo sempre le indicazioni del mister, ci sprona sempre a dare il massimo. Sarà una sfida importante contro una squadra forte, ma noi daremo tutto noi stessi per prendere punti».



