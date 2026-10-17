Mantova-Palermo, Osti cita Virgilio: «Il fato troverà la strada»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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A pochi minuti dal fischio d’inizio di Mantova-Palermo, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di DAZN, scegliendo una citazione particolare per presentare la sfida dello stadio Martelli.

Il dirigente del Palermo ha richiamato le parole del poeta latino Virgilio, figura profondamente legata alla città lombarda, per parlare dell’esito dell’incontro.


«Per spiegare come finirà tra Mantova e Palermo, voglio citare Virgilio, figura molto cara qui a Mantova: “Il fato troverà la strada”».

Una dichiarazione suggestiva quella di Osti, che affida alla celebre citazione il suo pensiero sulla sfida tra le due formazioni.

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