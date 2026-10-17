Mantova-Palermo, ospite d’eccezione al Martelli: sugli spalti c’è Leonardo Bonucci

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Bonucci

Bonucci - fonte lapresse - ilovepalermocalcio

Ospite d’eccezione allo stadio “Danilo Martelli” in occasione della sfida tra Mantova e Palermo, valida per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Sugli spalti è presente Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana.

Bonucci, che ha fatto parte anche dello staff tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, assiste dunque al confronto tra la formazione di Francesco Modesto e quella allenata da Filippo Inzaghi.


Una presenza di rilievo per il big match tra Mantova e Palermo, che mette di fronte le prime due squadre della classifica cadetta.

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