Mantova-Palermo, ospite d’eccezione al Martelli: sugli spalti c’è Leonardo Bonucci

Ospite d’eccezione allo stadio “Danilo Martelli” in occasione della sfida tra Mantova e Palermo, valida per la settima giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. Sugli spalti è presente Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana.

Bonucci, che ha fatto parte anche dello staff tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, assiste dunque al confronto tra la formazione di Francesco Modesto e quella allenata da Filippo Inzaghi.





Una presenza di rilievo per il big match tra Mantova e Palermo, che mette di fronte le prime due squadre della classifica cadetta.