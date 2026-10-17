Ascoli-Empoli 1-1, Andreoletti: «L’Ascoli non ha nulla da invidiare al Palermo. Questo pareggio vale una vittoria»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

L’Empoli conquista un punto sul campo dell’Ascoli nella settima giornata di Serie B. La sfida del Del Duca termina 1-1, un risultato accolto positivamente dal tecnico dei toscani Matteo Andreoletti, intervenuto in conferenza stampa al termine dell’incontro.

L’allenatore ha sottolineato la qualità dell’avversario, facendo anche un paragone con il Palermo di Filippo Inzaghi.


Il paragone con il Palermo

«Sono soddisfatto perché l’Ascoli, dal punto di vista organizzativo, non ha nulla da invidiare al Palermo. Dovevamo fare questa gara, dobbiamo alzare il livello tecnico, ma siamo stati concreti».

Le condizioni di Yepes

Andreoletti ha poi fatto il punto sulle condizioni di Yepes, alle prese con un problema fisico.

«Yepes ha avuto un problema alla caviglia. Per noi è troppo importante, è l’equilibratore e speriamo di averlo quanto prima».

Un pareggio che vale una vittoria

Infine, il tecnico ha evidenziato l’importanza del risultato per interrompere il momento negativo attraversato dalla squadra.

«Oggi il risultato era importante perché la squadra era entrata in un trend negativo. Per il nostro futuro è importantissimo e questo risultato vale quanto una vittoria. Questo atteggiamento è la base della crescita».

L’Empoli torna dunque dalla trasferta di Ascoli con un punto e segnali incoraggianti sul piano dell’atteggiamento. Per Andreoletti, la prestazione del Del Duca rappresenta una base dalla quale ripartire per ritrovare continuità in campionato.

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