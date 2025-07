Cesena, UFFICIALE: Pieraccini in prestito al Catania

Movimenti in uscita in casa Cesena. Il club bianconero ha oggi ufficializzato, tramite i proprio canali, la cessione di Simone Pieraccini. Il centrocampista, classe 2004, è stato infatti ceduto in prestito al Catania.

La scorsa stagione Pieraccini non ha trovato molto spazio in Serie B con la maglia del Cesena ed ,alla luce di ciò, questo trasferimento sembrerebbe la scelta migliore per lui, e Catania potrebbe rivelarsi la piazza ideale per la sua crescita.

Questo il comunicato del club:

“Cesena F.C. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione al Catania FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore Simone Pieraccini. Il Club bianconero augura a Simone le migliori fortune per la nuova esperienza professionale che si appresta a vivere in questa stagione.”