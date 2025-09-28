Tuttosport: “Scatto del Cesena. Il Palermo l’acciuffa”

Equilibrio totale al “Manuzzi”, dove Cesena e Palermo si dividono la posta e mantengono l’imbattibilità in campionato. Come scrive Tuttosport, il botta e risposta tra Blesa e Bani regala un 1-1 che conferma le due squadre in vetta alla classifica, ora raggiunte dal Frosinone e insidiate dal Modena.

Il racconto di Tuttosport evidenzia l’avvio migliore del Palermo: prima Pohjanpalo murato da Ciofi, poi Bani vicino al gol di testa e infine l’occasione clamorosa di Le Douaron sventata da un miracolo di Klinsmann. Nel momento migliore dei rosanero, però, il Cesena ha colpito con Francesconi e Berti che hanno innescato Blesa per l’1-0.

Nella ripresa, come ricorda Tuttosport, Shpendi ha sprecato il possibile raddoppio a tu per tu con Joronen, lasciando il Palermo in vita. I siciliani hanno reagito e trovato il pari con Bani, bravo a sfruttare l’assist di Augello. Da quel momento la gara si è spenta, con le due squadre attente a non rischiare troppo.

Le parole dei tecnici, riportate da Tuttosport, hanno sottolineato lo spirito della partita. Mignani ha parlato di «prestazione e spirito più importanti del risultato», mentre Inzaghi ha ammesso che «nella prima mezz’ora dovevamo passare in vantaggio, poi siamo stati bravi a recuperarla». Un punto che soddisfa entrambi e che tiene Cesena e Palermo nelle zone alte, in attesa del turno infrasettimanale: i romagnoli in casa del Frosinone, i rosanero al Barbera contro il Venezia.