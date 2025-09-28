Gazzetta dello Sport: “Bani top. Le pagelle di Cesena-Palermo”

L’1-1 del “Manuzzi” tra Cesena e Palermo è stato analizzato dalla Gazzetta dello Sport, che ha assegnato i voti ai protagonisti della sfida. Un pareggio giusto, maturato con le reti di Blesa e Bani, che conferma la solidità di entrambe le squadre. Migliore in campo proprio il difensore rosanero, autore del gol del pari e leader della retroguardia.

CESENA (3-5-2)

Klinsmann 6,5; Ciofi 6,5 (dal 39’ s.t. Piacentini s.v.), Zaro 6,5, Mangraviti 6; Ciervo 6,5 (dal 25’ s.t. Guidi 6), Francesconi 6,5, Castagnetti 6 (dal 17’ s.t. Bastoni 6), Berti 6,5 (dal 25’ s.t. Bisoli 6), Adamo 6; Blesa 7, Shpendi 5 (dal 17’ s.t. Diao 5,5).

Panchina: Siano, Ferretti, Amoran, Magni, Celia, Arrigoni, Olivieri.

Allenatore: Mignani 6,5

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6; Pierozzi 6, Bani 7, Ceccaroni 6,5; Gyasi 5,5 (dal 19’ s.t. Peda 6), Segre 5,5 (dal 1’ s.t. Blin 6), Gomes 5,5 (dal 37’ s.t. Vasic s.v.), Augello 6,5; Palumbo 6 (al 25’ s.t. Giovane 6), Le Douaron 6 (dal 19’ s.t. Brunori 5,5); Pohjanpalo 6.

Panchina: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Veroli, Corona.

Allenatore: Inzaghi 6,5

Top – Bani 7

Dietro governa la difesa con la solita sicurezza, davanti segna come un bomber.