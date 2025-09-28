Tuttosport: “Cesena-Palermo 1-1. Le pagelle”

Il pareggio del “Manuzzi” tra Cesena e Palermo (1-1, reti di Blesa e Bani) è stato analizzato da Tuttosport, che ha valutato le prestazioni dei protagonisti. Gara equilibrata, con qualche individualità sopra le righe e alcuni giocatori sottotono.

Cesena (3-5-2)

Klinsmann 6.5; Ciofi 6.5 (40’ st Piacentini ng), Zaro 6.5, Mangraviti 6; Ciervo 6.5 (25’ st Guidi 6), Francesconi 6.5, Castagnetti 6 (17’ st Bastoni 6), Berti 7 (25’ st Bisoli 6), Adamo 5.5; Blesa 6, Shpendi 5 (17’ st Diao 5).

A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Magni, Celia, Arrigoni, Olivieri.

All.: Mignani 6.5

Palermo (3-4-2-1)

Joronen 6; Pierozzi 5.5, Bani 6.5, Ceccaroni 6.5; Gyasi 5 (19’ st Peda 5.5), Segre 5 (1’ st Blin 6.5), Gomes 6 (37’ st Vasic 6), Augello 7; Palumbo 6 (25’ st Giovane 6), Le Douaron 5.5 (19’ st Brunori 5.5); Pohjanpalo 6.

A disp.: Avella, Pizzuto, Bereszynski, Veroli, Corona.

All.: Inzaghi 6.5

Arbitro

Massa di Imperia 6.5