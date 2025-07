Catanzaro, ufficiale l’arrivo di Ruggero Frosinini

È ufficiale l’arrivo di Frosinini al Catanzaro. Il terzino classe 2001 ha firmato un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 30 giugno 2028.

A comunicarlo è stato il club calabrese tramite una nota sul sito ufficiale:

“Ruggero Frosinini è un nuovo calciatore dell’US Catanzaro 1929. Il difensore ha sottoscritto con le Aquile un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 30 giugno 2028. Originario di Orvieto e classe 2001, Frosinini ha iniziato la sua carriera tra i dilettanti in Toscana, vestendo la maglia del Lornano Badesse. Dopo appena una stagione, ha compiuto il salto tra i professionisti approdando in Serie C con il Piacenza. Successivamente ha indossato la casacca dell’Albinoleffe. Nelle ultime due stagioni ha avuto un ruolo da protagonista nel Trento, contribuendo in modo determinante alla qualificazione dei gialloblù ai playoff.

«Quando ho saputo che tra le squadre interessate a me c’era anche il Catanzaro – ha affermato nella prima intervista realizzata per i canali social dell’US – ho spinto forte per venire qui. Ero davvero felice all’idea di indossare questa maglia». Ripercorrendo la sua esperienza a Trento – dove è stato premiato come miglior giocatore del club – il difensore la definisce “fondamentale”: «Probabilmente senza quei due anni oggi non sarei qui. Devo ringraziare tutti gli allenatori che ho avuto in quel percorso e il direttore Giorgio Zamuner. Cinque o sei anni fa non avrei mai immaginato di poter giocare in Serie B. Ero in Promozione, poi ho scalato le categorie anno dopo anno. Ora sono qui e non ho intenzione di fermarmi. Continuerò a lavorare sodo, poi vedremo dove arriverò».

Dal punto di vista tecnico, Frosinini si presenta così: «Negli ultimi due anni ho giocato da terzino, e credo che sia il mio ruolo ideale. Mi piace spingere, ma quando c’è da difendere e affrontare gli uno contro uno, mi faccio trovare pronto». Curiosa la casualità che lo riporta in Trentino, dove il Catanzaro svolgerà il ritiro precampionato. «Sì, sembra quasi destino tornare in quella regione con l’aquila sul petto, ma ora guardo avanti. Non penso a quello che è stato con il Trento, ora mi concentro sul presente e su ciò che mi aspetta qui a Catanzaro».

Frosinini ha già ben chiara l’importanza della piazza e del suo pubblico: «So che la tifoseria è caldissima, ed è anche questo uno dei motivi che mi ha spinto a fare questa scelta. Il resto lo scoprirò vivendo questi tre anni qui. Sono pronto»”.