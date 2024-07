Come riportato da Trivenetogoal.it, il Catanzaro continua il proprio pressing sul Vicenza per portare in Calabria l’attaccante Matteo Della Morte.

Il Vicenza, però, non vuole lasciare partire il classe 1999. Rifiutata la seconda offerta dei calabresi vicina ai 600.000 euro. Il Catanzaro però non vuole mollare la pista.