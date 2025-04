Catanzaro-Palermo, le previsioni meteo

Sarà una domenica ideale quella del 28 aprile a Catanzaro, in vista della tanto attesa sfida tra Catanzaro e Palermo. Secondo le previsioni meteo, ci saranno condizioni prevalentemente soleggiate per l’intera giornata, con temperature miti e gradevoli, perfette per una partita di calcio primaverile.

Mattina e primo pomeriggio: sole e clima mite

Fin dalle prime ore del mattino, il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con una temperatura che salirà progressivamente dai 10,6°C delle ore 5 fino a circa 20°C tra le 14 e le 17. In particolare, tra le 11 e le 17, il clima sarà molto gradevole, con cielo poco nuvoloso e temperature tra 18,4°C e 20,1°C, accompagnate da venti deboli prevalentemente da est e sud-est.

Pomeriggio e serata: condizioni stabili e sereno

In corrispondenza dell’orario della partita, previsto per le ore 15, sono attese condizioni meteorologiche ottimali: il cielo sarà poco nuvoloso, la temperatura si aggirerà sui 19°C, con vento debole da est-sud-est a 7 km/h, e umidità contenuta. Anche nel tardo pomeriggio e in serata il tempo resterà stabile, con calo termico graduale fino a 11,9°C alle ore 23.

Visibilità e vento

La visibilità sarà sempre ottima durante l’intera giornata, con venti deboli o moderati provenienti dai quadranti orientali. Solo in tarda notte si registrerà un incremento della ventilazione, con raffiche fino a 23 km/h da est.