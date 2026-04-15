Catania, UFFICIALE: esonerato Viali dopo sole quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 15, 2026
Palermo Reggiana 2-0 (138) Viali

Se n’era parlato negli scorsi giorni ed adesso è arrivata anche l’ufficialità: William Viali non è più il tecnico del Catania. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico insieme al suo staff dopo sole quattro, raccogliendo una vittoria, un pareggio e due sconfitte. A comunicarlo è stata la società siciliana attraverso una nota ufficiale.

Questo il comunicato del club:


“Catania Football Club comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il responsabile tecnico della prima squadra William Viali, l’allenatore in seconda Marcello Cottafava, il preparatore atletico Luigi Pincente e il match analyst Vincenzo Perri: ai quattro professionisti, un ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

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