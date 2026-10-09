Carrarese, Pagliuca: «Ho trovato un gruppo eccezionale. Dagba out, Schiavi fondamentale. A Padova servono punti»

La Carrarese riparte da Guido Pagliuca. Il nuovo allenatore della formazione toscana è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Padova, in programma domenica 11 ottobre, soffermandosi sulle prime impressioni dopo il suo arrivo, sulle condizioni della rosa e sugli obiettivi da raggiungere in campionato.

Il tecnico ha sottolineato la grande disponibilità dei calciatori, ma ha anche evidenziato la necessità di conquistare punti e costruire un’identità precisa. Sul fronte delle assenze, Dagba non sarà disponibile, mentre Schiavi ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione.





Pagliuca: «Ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali»

Il tecnico ha aperto la conferenza raccontando le sensazioni maturate durante i primi allenamenti alla guida della Carrarese.

«Ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali, capaci di allenarsi sempre con grande determinazione e voglia di dimostrare il loro reale valore. In ogni allenamento hanno mostrato un grande attaccamento alla maglia e mi hanno messo nelle migliori condizioni possibili affinché potessi inserirmi da subito in questo nuovo contesto».

Pagliuca ha poi spiegato di essere rimasto particolarmente colpito dalla competitività interna alla rosa.

«L’aspetto che mi lascia più soddisfatto riguarda la situazione di difficoltà in cui mi trovo in alcune scelte, a dimostrazione di quanto questo gruppo tenga alla causa e quanto ogni singolo voglia lottare per ritagliarsi spazio in campo».

L’obiettivo è ritrovare risultati e rafforzare il rapporto con i sostenitori.

«C’è consapevolezza riguardante la nostra situazione, ma anche la conseguente voglia di ritornare a consolidare un grande legame con il pubblico, per noi un elemento fondamentale. A partire da Padova, vogliamo iniziare il nostro percorso di consolidamento della categoria, che dev’essere il nostro grande obiettivo».

Padova-Carrarese, Pagliuca sarà in tribuna: «Ho grande fiducia nel mio vice»

La prima sfida del nuovo allenatore presenta anche una particolarità: Pagliuca dovrà seguire la partita dalla tribuna a causa di una squalifica.

Il tecnico ha comunque espresso piena fiducia nel suo collaboratore Bruno, che gestirà le comunicazioni con la squadra dalla panchina.

«Premetto che nutro grande stima e fiducia nei confronti del mio vice, perciò, anche se sarò in tribuna a causa della squalifica, sono tranquillo e sicuro di quanto Bruno sarà in grado di gestire la comunicazione direttamente con i ragazzi».

L’attenzione si sposta quindi sull’atteggiamento che la Carrarese dovrà mostrare durante la gara.

«Comunque, ciò che realmente sarà determinante riguarda il modo in cui i miei calciatori approcceranno la gara, e la loro capacità di capire il ritmo della sfida, con l’obiettivo di entrare in fiducia e dimostrare continuità nell’arco dei novanta minuti».

Pagliuca avverte: «Il Padova è una grande squadra, dovremo saper soffrire»

Il tecnico non sottovaluta le difficoltà della trasferta veneta e chiede ai suoi giocatori una prestazione di carattere.

«Domenica affronteremo il Padova: una grande squadra, composta da giocatori importanti, ma la nostra concentrazione dovrà essere unicamente rivolta ai nostri compiti, poiché necessitiamo di punti in primis, ma anche di costruirci una nostra identità, e questo dovrà passare dalla nostra grinta, dalla voglia di lottare e, qualora fosse necessario, di soffrire insieme».

Per Pagliuca, dunque, la partita rappresenta un primo passaggio importante per avviare il nuovo percorso tecnico e consolidare la permanenza nella categoria.

Carrarese, il punto sugli infortunati: «Dagba out, Bonfanti non è al massimo»

Uno dei passaggi principali della conferenza ha riguardato le condizioni dei calciatori.

«Dagba sarà out, Bonfanti non ha recuperato appieno e non è ancora al massimo della condizione, mentre Vujevic è in crescita e stiamo valutando la modalità migliore per incrementare condizione e minutaggio».

Il tecnico ha poi aggiornato sulle condizioni di Topalović, rientrato dagli impegni con la propria Nazionale.

«Per quanto riguarda Topalović: sta bene, ma è tornato tardi dalle Nazionali, perciò vedremo quale potrà essere il suo impiego, nonostante mi abbia dato ottime risposte e dimostrato grande disponibilità».

Rubino recuperato, Schiavi pronto: «È fondamentale per noi»

Notizie positive arrivano invece da Rubino e Schiavi.

«Rubino ha avuto un attacco influenzale che lo ha costretto a saltare un paio di allenamenti, ma è rientrato questa mattina e si è allenato a pieno regime. Schiavi ok, giocatore per noi fondamentale che ha svolto regolarmente la settimana».

Il recupero di Schiavi rappresenta una soluzione importante per il centrocampo della Carrarese, mentre Pagliuca potrà valutare l’impiego di Rubino dopo il rientro in gruppo.

Pagliuca: «Tutti hanno dimostrato di meritare questa categoria»

In chiusura, l’allenatore ha ribadito la propria fiducia nell’intera rosa, sottolineando anche il ruolo dei calciatori più esperti.

«Ad ogni modo, la rosa è folta e tutto il gruppo mi ha dimostrato grande disponibilità, perciò anche se qualcuno non dovesse essere a disposizione, so di poter contare su tutti. Inoltre in questi giorni ho avuto modo di parlare, a più riprese, con i giocatori che hanno più esperienza del gruppo, che, come gli altri, mi hanno confermato la grande volontà di volersi spendere per la causa, mettendosi a totale disposizione dello staff, dimostrando nel quotidiano di meritare la categoria».

La Carrarese si prepara così alla trasferta di Padova con la volontà di aprire una nuova fase. Per Pagliuca, il primo obiettivo sarà trasformare l’entusiasmo riscontrato durante gli allenamenti in una prestazione convincente, capace di portare punti e fiducia.