Benevento, Floro Flores: «Verdi ha una qualità immensa e vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tumminello può giocare»

Il Benevento si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. Alla vigilia della sfida casalinga contro il Cesena, in programma sabato 10 ottobre, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores è intervenuto in conferenza stampa per analizzare le condizioni della squadra, le possibili scelte di formazione e le insidie dell’avversario.

Tra i temi principali il recupero di Simone Verdi, le condizioni di Tumminello e le alternative tattiche a disposizione dell’allenatore. Buone notizie arrivano dall’infermeria: l’unico indisponibile sarà Prisco, mentre Talia e Simonetti sono regolarmente a disposizione.





Floro Flores: «Solo Prisco indisponibile, dovrò fare scelte difficili»

Il tecnico ha aperto la conferenza facendo il punto sulle condizioni della rosa e sui recuperi dopo la sosta.

«I rientri sono positivi e mi portano tanti dubbi, che fanno sempre piacere. Dispiace per Prisco, che la prossima settimana tornerà regolarmente in gruppo. Non abbiamo indisponibili, a parte lui. Talia sta bene, così come Simonetti, che è rientrato molto bene dopo l’infortunio».

La disponibilità di quasi tutti i giocatori costringerà Floro Flores a prendere decisioni complicate, anche per quanto riguarda i convocati.

«Domani dovrò fare delle scelte difficili e qualcuno potrebbe finire in tribuna. Mi dispiace perché sono decisioni che coinvolgono anche il lato umano: faccio le mie scelte come se fossero per i miei figli. Quest’anno possiamo portare al massimo 23 giocatori, mentre la scorsa stagione erano 26, e questo rischia di incidere anche sui rapporti».

Verdi verso il recupero: «Ha voglia di riscatto, lo aspettiamo a braccia aperte»

Uno dei passaggi più significativi della conferenza ha riguardato Simone Verdi, sul quale il tecnico punta per aumentare la qualità offensiva del Benevento.

Floro Flores ha inizialmente parlato del lavoro svolto durante la pausa del campionato.

«Avevo chiesto un’amichevole importante e contro il Frosinone ci siamo comportati bene. Fermarsi così a lungo, però, può portare a rilassarsi troppo. Noi stavamo bene e siamo rimasti fermi per molto tempo, ma sono decisioni che dobbiamo rispettare».

Poi le parole sul trequartista:

«Verdi ha una qualità immensa, ha voglia di riscatto e vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo aspettiamo a braccia aperte: prima tornerà al massimo della condizione, meglio sarà per noi».

Benevento-Cesena, Floro Flores: «Serviranno cuore, animo e sacrificio»

L’allenatore ha poi analizzato il Cesena, sottolineando le qualità della formazione romagnola e le difficoltà che attendono i giallorossi.

«Abbiamo di fronte una squadra che rispecchia il suo allenatore. Ha il capocannoniere del campionato, ma tutti i suoi giocatori sono forti. È una formazione che gioca in Serie B da qualche anno e ha valori importanti».

Per affrontare l’avversario serviranno soprattutto intensità e spirito di sacrificio.

«Dovremo affrontarla con cuore, animo e sacrificio. La pioggia non mi preoccupa: il campo è eccellente e non condizionerà la partita. Dobbiamo fare il nostro gioco con voglia e intensità, puntando sulle nostre qualità».

Le differenze tra Serie B e Serie C: «Bisogna interpretare il calcio diversamente»

Floro Flores si è soffermato anche sulle differenze tra la categoria attuale e quella affrontata dal Benevento nella passata stagione.

«La qualità dei calciatori è diversa. L’anno scorso avevamo il 75% di possesso palla, mentre in Serie B trovi squadre e allenatori importanti e sei obbligato a interpretare il calcio in modo differente».

Il tecnico ha quindi elogiato l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori.

«Dobbiamo metterci testa, cuore e animo. I miei calciatori lo stanno facendo con grande cuore e non posso che complimentarmi con loro».

Tumminello candidato a giocare: «È troppo importante per noi»

Tra le possibili novità di formazione potrebbe esserci anche Tumminello, tornato a lavorare con continuità.

«Tumminello è un giocatore importantissimo per noi. Ha vissuto un momento difficile dopo quello che è successo, ma lo ha superato. Ora è a pieno regime, si è allenato bene e non è escluso che possa giocare. Conosciamo il suo valore ed è troppo importante per noi».

Sulla possibilità di schierare contemporaneamente Okereke e Cherubini, l’allenatore non ha escluso sorprese.

«Okereke e Cherubini insieme? Certo, può succedere di tutto».

Floro Flores sul modulo: «Il 4-3-3 ci dà equilibrio, ma possiamo cambiare»

Un altro tema della conferenza ha riguardato l’assetto tattico della squadra e le soluzioni studiate durante gli allenamenti.

«Il modulo per me è una formalità: bisogna sapersi adattare alle situazioni. In questo momento abbiamo trovato un equilibrio con il 4-3-3, ma cambia davvero poco rispetto al 4-2-3-1».

Floro Flores ha poi rivelato di aver sperimentato anche alcune soluzioni meno prevedibili.

«Ho provato anche Tumminello da mezzala, proprio per far capire che possiamo valutare diverse soluzioni».

Infine, il punto sul sostituto di Prisco:

«Per sostituire Prisco ho provato anche Verdi, ma al momento vedo soprattutto Talia come alternativa in quel ruolo».

Il Benevento si avvicina dunque alla sfida contro il Cesena con diverse opzioni a disposizione e con l’obiettivo di riprendere il cammino in campionato. Per Floro Flores sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra le qualità offensive della squadra e la capacità di adattarsi alle difficoltà della Serie B.