In un’ intervista al Corriere dello Sport è intervenuto l’attaccante Caputo, attualmente svincolato:

«Mi voleva a tutti i costi il Frosinone. Sono dispiaciuto ma è stata una scelta familiare. Mi ha cercato anche il Sassuolo con Checco Palmieri. Tornare al Bari? Non lo so, la mia famiglia vive a Empoli. Non è tanto la distanza che mi preoccupa, le dinamiche sono altre. Il Bari mi è rimasto dentro. Mai dire mai».