Shock in Europa League: Jedlicka accusato di aver fatto il saluto nazista a un avversario

E’ successo durante il match valevole per la Uefa Europa League. Il portiere del Viktoria Plzen è stato accusato di aver rivolto a Oyarzabal il saluto nazista per quattro volte alla fine della partita di Europa League contro la Real Sociedad. I giocatori spagnoli si sono indignati per quanto accaduto e hanno denunciato subito il gesto al direttore di gara. Ecco una clip:

Atzo @fcviktorkaplzen-eko Martin Jedlicka atezainak agur nazia egin zion Mikel Oyarzabali. Hau ez al da salagarria? Oker ez banago oraindik Bilbon jokatu behar dute, espero dut nazi honek «ongi etorri» berezia izatea San Mamesen. 🔥pic.twitter.com/4O16ky2SbG — Malcolm iXa 🍉 (@ideiazabaldub) November 8, 2024