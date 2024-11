Frosinone-Palermo: gli highlights dei playoff 2018

Stasera, venerdì 8 novembre, il Palermo scenderà in campo, in casa del Frosinone, in occasione dell’anticipo della tredicesima giornata di Serie B. Sicuramente il precedente che viene più ricordato tra le due tifoserie riguarda la finale playoff del 2018, dove i ciociari nel doppio confronto ebbero la meglio: all’andata i rosanero vinsero 2 a 1, mentre al ritorno persero 2 a 0, nonostante gli ultimi minuti di gara alimentati polemiche per via del famoso episodio del lancio dei palloni in campo da parte della panchina di casa. Di seguito gli highlights di quella serata:

