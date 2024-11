Italia Under 21. I 27 convocati di Nunziata per le due amichevoli contro Francia e Ucraina, c’è Desplanches

La Nazionale Under 21, già qualificata per l’Europeo 2025 in Slovacchia, si prepara per due test amichevoli importanti contro Francia e Ucraina, che si terranno in Italia rispettivamente venerdì 15 novembre a Empoli e martedì 19 novembre a La Spezia. Tra i convocati dal CT Carmine Nunziata figura anche Sebastiano Desplanches, giovane portiere del Palermo, un elemento di grande interesse e in costante crescita che continua a farsi notare per le sue prestazioni in Serie B.

Desplanches, insieme agli altri 26 convocati, sarà parte del gruppo che si radunerà lunedì 11 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per prepararsi a questa doppia sfida contro avversarie di alto livello. La sua convocazione rappresenta un riconoscimento significativo del suo talento e della sua capacità di contribuire a una squadra competitiva, portando con sé anche l’orgoglio del Palermo, che vede uno dei suoi in Azzurro in questa fase di avvicinamento a EURO 2025.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Modena), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Nicolò Bertola (Spezia), Giovanni Bonfanti (Pisa), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Marco Palestra (Atalanta), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Catanzaro), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Edoardo Bove (Fiorentina), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Fabio Miretti (Genoa), Cher Ndour (Besiktas), Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Luca Koleosho (Burnley), Cristian Volpato (Sassuolo)