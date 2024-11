Italia, ventitré convocati per i match con Belgio e Francia. Tre le novità di Spalletti

La Nazionale italiana si appresta a chiudere il girone di Nations League con due partite fondamentali: giovedì 14 novembre sfiderà il Belgio allo Stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles, mentre domenica 17 novembre ospiterà la Francia allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Attualmente in testa al Gruppo 2 della Lega A, con un punto di vantaggio sulla Francia, agli Azzurri basterà ottenere un punto nelle prossime due gare per assicurarsi il passaggio ai quarti di finale.

Il Ct Luciano Spalletti, che sarà premiato nella ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’, ha convocato 23 calciatori, includendo alcune novità: per la prima volta in Nazionale maggiore, Pietro Comuzzo (Fiorentina), Nicolò Savona (Juventus) e Nicolò Rovella (Lazio). Inoltre, torna tra i convocati Nicolò Barella, assente dall’Europeo.

Gli Azzurri si raduneranno domenica 10 novembre a Coverciano per prepararsi, trasferendosi poi a Bruxelles il 13 novembre e, dopo la sfida con il Belgio, proseguiranno ad Appiano Gentile in vista del match contro la Francia.

Elenco dei convocati:

Portieri: Donnarumma (PSG), Meret (Napoli), Vicario (Tottenham)

Difensori: Bastoni (Inter), Buongiorno (Napoli), Cambiaso (Juventus), Comuzzo (Fiorentina), Di Lorenzo (Napoli), Dimarco (Inter), Gatti (Juventus), Okoli (Leicester), Savona (Juventus), Udogie (Tottenham)

Centrocampisti: Barella (Inter), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma), Ricci (Torino), Rovella (Lazio), Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Kean (Fiorentina), Maldini (Monza), Raspadori (Napoli), Retegui (Atalanta)

Un Classico contro Francia e Belgio

La sfida con il Belgio riporta alla memoria l’amichevole del 2015 a Bruxelles, e il confronto con la Francia è una rievocazione storica, risalente fino al primo incontro del 1910 a Milano. La tradizione delle sfide Italia-Francia include momenti iconici come la finale del Mondiale 2006 e l’epico EURO 2000.

La Formula della Nations League

A differenza dell’edizione precedente, le prime due classificate di ogni girone della Lega A accederanno ai quarti di finale, che si svolgeranno a marzo 2025. La quarta retrocederà nella Lega B, mentre la terza giocherà uno spareggio con una seconda classificata della Lega B.

Calendario e Classifica del Gruppo 2 della Lega A

Classifica attuale:

Italia – 10 punti

Francia – 9 punti

Belgio – 4 punti

Israele – 0 punti

Con un solo punto, gli Azzurri potrebbero staccare il pass per i quarti di finale e continuare la marcia verso la fase successiva della competizione, con uno sguardo rivolto al Mondiale 2026.